Met depressie worstelende Laura van Kaam heeft kliniek verlaten

Volgens de zangeres was haar opnameperiode allesbehalve een vakantie. ,,Ik heb hard gevochten om te staan waar ik nu sta. Er is een hele ommekeer van medicijnen gemaakt, wat natuurlijk een zwaar proces is", aldus Laura, die ook wat 'kilootjes' moest aankomen. ,,Waar ik bij binnenkomst van de opname niet eens een kopje thee kon vasthouden met een hand, heb ik nu ook de kracht in mijn lichaam wat terug."

Laura onthulde eind vorig jaar dat ze kampt met een depressie. Ze heeft nooit een geheim gemaakt van haar ziekte. Op haar Facebook-pagina vertelt ze er openhartig over. Zoals in april toen ze na een periode thuis toch weer moest worden opgenomen.

Ze hoopt dat zij anderen kan helpen door eerlijk te praten over haar situatie. ,,Terug van weggeweest, hier ben ik weer, open en eerlijk zoals jullie mij waarschijnlijk al wel kenden. Voor mijzelf: om niet te hoeven liegen. En voor anderen: om te laten zien dat niemand er alleen voor staat, al is het maar voor die ene persoon hierboven die erdoor geholpen is! Een oorlog win je immers niet in je eentje", aldus de moedige zangeres in april.