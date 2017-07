Met straffe wind op de kop luisteren naar Sporza

Van Keirsbulck is een Belg, en het is dus ook daarom dat ik in de tuin, ik voel de zon door het wolkengordijn schijnen, haar warmte is gelijk die van een milde terraskachel, het is dus daarom dat ik naar Sporza luister, het sportprogramma op VRT Radio 1 dat zo rustig en toch met geest en kennis van zaken verslag doet als de Rode Duivels spelen of de cyclisten onderweg zijn in een loodzware etappe met slagregens en een straffe wind op de kop terwijl het zeer gemeen bergop gaat of, zoals vandaag, in aangenaam weer.



Er is niet alleen wielrennen vanmiddag, op Wimbledon speelt Kirsten Flipkens. Ze staat op winnen, maar ze heeft al 6 matchpunten laten lopen. We dachten dat ze er al was maar het is toch nog even billen toe. Maar daar weet Flipkens toch dat matchpunt te verzilveren en ze zal het in de volgende ronde moeten opnemen tegen de nummer 1 van de wereld, Kerber.