'Michael Bublé zegt Brit Awards af vanwege ernstig zieke zoon'

Ik Vertrek-stel Gambia: wij merken niks van de noodtoestand

17 januari Nederlanders in Gambia merken tot nu toe niks van de vandaag afgekondigde noodtoestand. ,,Alles is rustig en we maken ons ook geen zorgen", zegt Theo Steenkamer (55) over de telefoon tegen het AD. Hij runt een pannenkoekenbar in de bij toeristen populaire kustplaats Kololi.