Michael Fassbender voor het eerst als actieheld

Van het computerspel Assassin's Creed had Michael Fassbender totaal geen benul. De Iers-Duitse acteur kende de titel alleen van de onvermijdelijke reclame-uitingen, maar had zelfs nooit de moeite genomen om het actievolle avontuur te spelen. ,,Maar toen ik met de makers in contact kwam en te horen kreeg wat de verhaallijn van dit spel was raakte ik steeds meer geïntrigeerd'', vertelt Fassbender in Parijs. Niet alleen liet hij zich strikken voor de hoofdrol - die uit twee personages bestaat - maar hij was ook bereid om als een van de producenten op de titelrol te verschijnen. Wat Fassbender vooral aansprak was het idee dat hij niet alleen het personage Callum Lynch - een ter dood veroordeelde misdadiger - moest spelen, maar ook een van diens voorvaderen: Aguilar, een huurling die in de vijftiende eeuw de Spaanse Inquisitie bestreed. Achtergrond vormt de strijd tussen twee genootschappen: de Assassijnen en de Tempeliers. ,,Er zit bijna een wetenschappelijk idee achter deze opzet'', stelt Fassbender vast. ,,Dat ons karakter voor een deel wordt bepaald door wat onze voorouders hebben uitgespookt. Ik vind dat heel plausibel klinken.'' Eenling Het spelen van twee hoofdrollen in Assassin's Creed stelde hoge eisen aan Fassbender. ,,Het zijn personages in een totaal verschillende omgeving. Callum leeft in het heden en is in zeker opzicht een eenling. Hij heeft zijn familie op jonge leeftijd verloren, belandde op het verkeerde pad en zat vaak achter de tralies. Aguilar heeft een totaal andere achtergrond omdat hij deel uitmaakt van een genootschap dat een hechte eenheid vormt.'' Lees verder onder de foto

Voor Fassbender betekende deze film zijn debuut als actieheld. De acteur moest behoorlijk aan de bak om dat overtuigend te kunnen uitvoeren. ,,We hebben besloten om in de gevechten zo min mogelijk computereffecten te gebruiken. Het moest ouderwets stuntwerk zijn. Daar heb ik behoorlijk voor moeten trainen. Mijn conditie is nu erg goed.''



Opnametechnieken

Assassin's Creed lijkt mijlenver verwijderd van de films die van Fassbender een ster maakte in meer artistieke kringen: Hunger, Shame en Steve Jobs. Het budget van de actiefilms - Fassbender zit ook in de X-Men-reeks - is een flink stuk groter. Over het verschil in de werkwijze is Fassbender duidelijk: ,,De winst is vooral tijd. Bij een kleinere film met een beperkt budget ben je soms gedwongen om 27 pagina's uit het scenario in één dag te verfilmen. Bij een film als Assassin's Creed heb je in zo'n geval een maand de tijd. Het zijn natuurlijk verschillende opnametechnieken, maar het is wel een andere manier van werken. De druk om te scoren is bij de dure films veel hoger. Er staat veel meer op het spel.''



Over zijn relatief recente roem kan Fassbender afstandelijk praten. Verwacht van hem geen bizarre sterallures. Zijn verklaring: ,,Ik ben op vrij late leeftijd doorgebroken. Daarom kan ik veel relativeren. Ik begrijp hoe dankbaar ik moet zijn met mijn succes. Ik heb nu allerlei privileges die ik nooit heb gehad. Was mij dit op jongere leeftijd overkomen, dan was ik vermoedelijk onuitstaanbaar geweest.''



Kalmer

De werkdruk is zo hoog - Fassbender zal ook te zien zijn in de nieuwe Alien-film Covenant (waarin hij de robots Walter en David speelt) - dat de acteur het wat kalmer aan wil doen. Bovendien wil hij meer tijd doorbrengen met zijn grote liefde, de Zweedse actrice Alicia Vikander die hij op de set van de romantische film The Light Between Oceans ontmoette. ,,Het is lastig om een volwaardige relatie te onderhouden voor twee sterren die continue werken'', constateert Michael Fassbender. ,,De verleiding om elke keer weer voor een aantrekkelijke aanbieding te tekenen is groot. Gelukkig beseffen wij dat beiden en accepteren wij dat van elkaar.''