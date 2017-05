Michael Sanderson maakt film over slingeraapjes

Return of the Spider Monkeys vertelt het verhaal van een groep slingerapen in Guatemala die als wees zijn ondergebracht in het Rescue Center. Na een uitgebreid rehabilitatieprogramma van zeven jaar keren zij weer terug in het wild. Sanderson volgde in het bijzonder de avonturen van Infinity, de moederaap. ,,Vaak is dat het einde van een natuurfilm, dat ze worden losgelaten. Voor mij was het juist het begin. Ik wil zien of ze het zouden redden en hoe. In het Rescue Center worden zij klaargestoomd, maar dan nog zijn er vragen: kunnen zij zelf voor eten zorgen, blijven zij hoog genoeg in de bomen om weg te blijven van jaguars.”



Sanderson, zoon van Britse expats die opgroeide in Wassenaar, was tijdens zijn studie geboeid geraakt door de natuur, de dieren en het filmen ervan. ,,Mijn vader maakte al foto’s van de natuur, deed aan duiken en schoot in de jaren zestig al plaatjes onderwater. Ik mocht zijn camera meenemen toen ik in de zomer na mijn eerste studiejaar vrijwilligerswerk ging doen in Madagaskar. Ik was negentien.”



Daar, in the middle of nowhere, had Sanderson zijn passie te pakken. Met zelfgebouwde drones, camera’s die 360 graden draaiden en veel doorzettingsvermogen vond hij zijn succesvolle pad als natuurfilmer, samen met zijn vriendin Ana Luisa Santos. In 2003, een jaar na het avontuur in Madagaskar, belandde hij al in Guatemala. Zag hij het Rescue Center, de slingeraapjes waaraan hij verknocht raakte. ,,Charismatisch, dynamisch, slim, slingerend door de bomen”, omschrijft hij, bijna teder. Voor de film keerde hij nog zeven keer terug naar Guatemala: in 2008, 2010, 2012, twee keer in 2013 én 2014. Hij deed in Nederland zelfs een cursus boomklimmen om de aapjes op ooghoogte te filmen. De filmmaker beleefde meteen al een benauwd moment toen hij de eerste keer in de boom klom. ,,Ik zat vol met adrenaline, dit was hét moment, maar op twintig meter hoogte vertrouwde ik de tak waaraan ik hing, niet helemaal. Zeker niet toen Infinity zelf ook nog even op de tak ging zitten. Gelukkig ging het goed.”