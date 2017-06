Michiel Huisman in horrorserie Netflix

Netflix heeft Michiel Huisman (35) gestrikt voor een rol in de nieuwe serie The Haunting of Hill House . Dat meldt The Hollywood Reporter .

De serie is gebaseerd op het horrorboek met dezelfde naam uit 1959, over vier mensen die een huis delen en allemaal hun eigen bovennatuurlijke ervaringen hebben. Het boek werd twee keer verfilmd, de laatste maal onder de naam The Haunting, met Liam Neeson, Catherine Zeta-Jones en Owen Wilson.

Michiel gaat in de serie Steven Crane spelen, schrijver van boeken over bovennatuurlijke zaken, waaronder zijn memoires over de tijd die zijn familie in het beruchte huis doorbracht. De acteur is als eerste gecast, wie zijn collega's worden is nog niet bekend.