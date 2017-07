Michiel Huisman pronkt met torso in vergezochte complotfilm

Het tijdstip 2 uur en 22 minuten spreekt bij filmmakers kennelijk tot de verbeelding. Er bestaat een misdaadfilm uit 2008 met Val Kilmer die zich om 02.22 uur 's nachts afspeelt. In de thriller 2:22 met een hoofdrol voor Michiel Huisman, is het moment 14.22 uur van evident belang.



Huisman speelt een verkeersleider in New York die het gevoel heeft het slachtoffer te worden in een crime passionnel die zich dertig jaar eerder in de hal van Grand Central Station heeft afgespeeld. Het lijkt erop dat duistere krachten dit drama willen herhalen.



Uit deze samenvatting blijkt al enigszins hoe vergezocht 2:22 is. De door Huisman gespeelde Dylan ziet overal patronen in zijn leven terugkeren die duiden op naderend onheil. Zijn nieuwe vriendin (Teresa Palmer) lijkt er ook bij betrokken te zijn. Fans van Huisman komen zeker aan hun trekken. Herhaaldelijk stapt hij in en uit bed om zijn torso te tonen. Maar een meer aannemelijk verhaal had de film nog aantrekkelijker gemaakt. (Ab Zagt)



Regie: Paul Currie. Hoofdrollen: Michiel Huisman, Teresa Palmer en Sam Reid.