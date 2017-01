Michiel Huisman uitgeroepen tot knapste man ter wereld

Michiel Huisman, die internationaal doorbrak met rollen in de hitserie Game of Thrones en de Hollywoodfilm The Age of Adaline, is specifiek beoordeeld op zijn gezicht en in mindere mate op zijn gespierde fysiek. De hier onbekende, 28-jarige Zuid-Koreaanse muzikant Tae Yang staat op de tweede plaats. De Zweedse acteur Alexander Skarsgard (40), onlangs nog te zien in de blockbuster The Legend of Tarzan, prijkt op een derde plek. De de top 10 ziet er als volgt uit.



Eens met de uitslag of juist niet? Vul helemaal onderaan de poll in!