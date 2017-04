Micky vond Patricia Paay 'heftig persoon'

,,Dat was een pittig zijtraject", zegt Micky over de scheiding van Adam en Patricia (in 2009, red.). ,,Als je 22 jaar getrouwd bent, is dat heel pijnlijk." Christina, de dochter van Adam en Patricia, koos ervoor bij haar vader en zijn nieuwe vriendin te gaan wonen. ,,Maar ik was niet verantwoordelijk voor zijn relatie. Het was niet mijn bedoeling dit te doen. Het gebeurde."

Adam viel in april 2009 voor Micky, die graag een kind had gekregen met de internetondernemer. ,,Toen ik met Adam was, kwam ik op een dag huilend thuis, roepend: ik wil toch nog een kind. Hij zei: dan doen we dat toch? Christina wilde ook wel een zusje of broertje." Toen Micky een half jaar later nog niet zwanger was heeft ze het "losgelaten". ,,Het was te beladen, ik wilde niet dat het een obsessie werd."