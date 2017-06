Midas moet ons via de radio toespreken

Nooit hoor ik iemand "meneer Dekkers" zeggen als het over Midas Dekkers gaat. Dat komt waarschijnlijk omdat Midas zo'n leuke en zo'n zeldzaam voorkomende naam is. Midas klinkt eigenlijk als een dier. ,,De midas komt in Nederland niet veel meer in het wild voor. Laatst werd er in de omgeving van Weesp nog een waargenomen." Zijn naam klinkt niet alleen als een dier, Midas is een dier, zoals wij allemaal dieren zijn. Dieren die zichzelf, om een beetje boven de rest uit te steken, 'mens' noemen.



Gisterochtend hoorde ik Midas weer eens op de radio. Het was bij de EHBO-show, van 6 tot 9 op Radio 2. Deejay Thijss Maalderink, die zichzelf mens noemt maar net zo'n dier is als wij allen, legde Midas een typische Midasvraag voor. Waarom trainen dieren nooit en mensen wel?



Een kat bijvoorbeeld ligt bijna de hele dag te slapen, trekt zo heel af en toe eens een sprintje en blijft toch in conditie. Als wij de hele dag op de bank liggen verslappen onze spieren. Hoe kan dat?



,,De mens," zei Midas, en dat zegt hij eigenlijk altijd, ,,de mens is gewoon een heel raar dier." Ik citeer hem even uit de losse pols, ik lag in bed toen ik hem hoorde. Ik wilde eigenlijk opstaan om mijn laptopje te pakken om te kunnen noteren wat hij zei, maar toen ik zijn slepende, lekker luie stem hoorde voelde ik me opeens die kat. Waarom zou ik, dacht ik, ik lig hier goed. ,,Een dier", zei Midas, ,,doet gewoon wat hij doen moet. Als hij gegeten heeft, gaat hij op zijn krent zitten en hij komt daar alleen maar van af om te neuken of als er gevaar is."



Ik lag nog lekkerder in bed. Midas zou ons elke dag tien minuten via de radio moeten toespreken, dat zou zeker de helft schelen in burn-outs. We moeten ons gewoon niet zo uitsloven. Het is alleen maar zaak dat je precies zo veel energie gebruikt als er via je voedsel in je lichaam komt. Wij zijn het enige dier dat dat niet doet. En dan willen we in conditie blijven met al dat gekke gesport, het is nergens goed voor. Want zoals de grote Gerard Reve al zei: ,,Heb jij ooit een sportkonijn gezien?"