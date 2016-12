Mijn bekende schoonmoeder en ik

Willeke: ,,Ik ken Hannah al vanaf haar 13de. Mijn zoon Kai ontmoette haar op de middelbare school. Hij nam haar mee naar ons huis in Laren en ik wist meteen: dít is mijn schoondochter.''

Hannah: ,,Ik kan me dat moment nog heel goed herinneren. Het was hoogzomer, Willeke had een etentje in de tuin georganiseerd. Ik ben best verlegen, dus ik vond het heel spannend. Ik had geen idee wat ik moest verwachten. Je komt toch ineens bij een Bekende Nederlander op bezoek. Maar Willeke is ontzettend lief, ik voelde me meteen thuis.''

Willeke: ,,Het valt natuurlijk niet altijd mee, zo'n familie die voortdurend in de publiciteit staat. Maar Hannah gaat daar heel goed mee om.''

Hannah: ,,Als we over straat lopen zie je mensen weleens kijken. Maar dat went. Ik weet gewoon niet beter.''Willeke: ,,Kai is mijn jongste, dus hij heeft het langst thuis gewoond. Hij is mijn steun en toeverlaat. Hij hield mij altijd goed in de gaten, ook wat betreft mannen. Dan zei hij: nee mam, da's niks voor jou. Dat deed ik omgekeerd ook bij hem. Ik vind Hannah de perfecte vrouw voor hem: ze is zorgzaam en lief. Altijd als ik op de kinderen pas, laat ze briefjes voor me achter. Hoe laat ze de fles moeten krijgen, wanneer ze naar bed moeten. Een pietje-precies.''

Hannah: ,,Mijn man is veel in het buitenland. Willeke is dan een enorme steun. We spreken elkaar elke dag in de familie-app en we zien elkaar een paar keer in de week, vaak heel spontaan. Dan gaan we ineens pannenkoeken eten met zijn allen.''

Willeke: ,,We vormen een heel normaal gezin, hoor. Thuis ben ik niet Willeke Alberti, maar gewoon moeder, schoonmoeder en oma. Voor mijn kinderen ga ik door het vuur. En voor mijn schoonkinderen ook.''