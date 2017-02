Mijn hemel wat is Ryanne verfrissend op tv

Geslacht! (BNN) draait om 'gender', zoals dat tegenwoordig zo hip heet. Een onderwerp waarop ze dol zijn bij NPO 3, gezien het aantal programma's rond dat thema. Mannen die vrouw worden, vrouwen die man worden, transgenders die een man of vrouw zoeken. Ryanne onderzoekt op geheel eigen wijze of er misschien ook een 'derde geslacht' is, iets tussen man en vrouw in.



Zo ging ze dinsdag in de eerste aflevering naar een genderneutraal toilet ('het plast niet echt anders'), onderging een spirituele behandeling om weer in contact te komen met haar baarmoeder ('waar zit die?') en bevroeg de al eerder genoemde Paay en oerman Maxim Hartman over wat typisch vrouwelijk en mannelijk is.



Maar de grootste verrassing zat aan het begin. Zichtbaar zenuwachtig deed ze een bekentenis: ze is geboren als hermafrodiet, dus met mannelijke en vrouwelijke geslachtskenmerken. Van haar 'hebben ze geprobeerd' een meisje te maken. ,,Maar ik voel me zo niet. Ik ben ook geen gozer. Maar wat ben ik dan wel? Met dit programma wil ik kijken of ik ergens herkenning kan vinden.''



Dat maakt Geslacht! al net zo authentiek als zijzelf. Pas maar op, straks worden ongeschoren oksels nog mode.



