'Mijn leven na de NOS is een stuk rijker geworden'

,,Weet jij waarom veel transseksuelen in de prostitutie belanden?’’, vraagt Rik van de Westelaken ineens halverwege het interview over zijn nieuwe Net 5-programma Rik Over de Grens. ,,Ze krijgen vaak geen gewone baan’’, klinkt het enigszins onthutst. ,,Ze worden gezien als gekke types. Niemand wil ze hebben. Het klinkt misschien gek, maar ik stond daar dus nooit bij stil.’’



Dit soort bevindingen vormen misschien wel de reden waarom de 46-jarige Van de Westelaken vorig jaar augustus de NOS vaarwel zei. Niet meer telkens vanaf één locatie - de Journaalstudio in Hilversum - verslag doen van gebeurtenissen in de wijde wereld, maar die wijde wereld intrekken. ,,Ik had sterk de behoefte de diepte in te gaan, mensen die een heel ander leven leiden dan ik langer te spreken. Het leven is er een stuk rijker van geworden. Ik verander echt.’’



Sinds zijn overstap naar de commerciële SBS-zendergroep zagen we de voormalig nieuwslezer als quizmaster in 5 Golden Rings en als spelleider in Peking Express (momenteel op de buis). Maar vanavond start het programma waar het hem allemaal om te doen was. Voor Rik Over de Grens bezocht hij onder meer Mexico (voor een ontmoeting met fanatieke aanhangers van de religieuze stroming Santa Muerte) en Zuid-Afrika (het 100 procent blanke dorp Oriana) voor diepgravende reportages over opmerkelijke mensenlevens en subculturen. Voor de eerste aflevering verbleef hij enkele dagen in het afgelegen Amerikaanse dorpje ‘Miracle Village’ in Florida waar 120 zedendelinquenten wonen.