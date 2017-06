Miley Cyrus zoekt ruzie met Dolce & Gabbana

Stefano Gabbana reageerde door de post van Cyrus door te zetten op zijn eigen Instagram, en zich daar in het Italiaans en Engels te verweren. ,,We zijn Italiaans en we geven niets om politiek en vooral niet om die in Amerika", laat hij in de Engelstalige tekst weten. ,,We maken jurken en als je denkt dat je politiek kan bedrijven in een post, dan weet je niet waar je het over hebt." De mode-ontwerper wil niets meer met de zangeres te maken hebben. ,,We hebben jouw posts en commentaar niet nodig dus negeer ons volgende keer alsjeblieft."