Miljuschka ambieert een eigen bakprogramma

Deze klus voor RTL volgt een jaar na je comeback bij 24Kitchen. Je lijkt op stoom!

,,Grappig, want veel mensen ervaren Ja, Ik Wil... Een Taart als mijn grote comeback. Logisch, want RTL is een van de grootste zenders. Maar voor mij is 24Kitchen wel echt het begin geweest van alles."



Was je gevraagd?

,,Ja, ik was uitgenodigd om te praten over wat ik van taarten weet. Want dat was voor RTL nog wel een dingetje; ik heb geen patisserie-opleiding gedaan. Ze wilden dus eerst even weten of ik wel echt een expert ben."



Hoe weet je zoveel van taarten?

,,Dat heb ik van m'n moeder, die mij al heel jong kreeg. Tijdens haar studie heeft ze een tijdje een taartenbusiness gehad. Dus zo lang ik me kan herinneren, sta ik in de zoetigheid."



Moet je je, als voormalige TMF-babe, vaak bewijzen als culinair deskundige?

,,Ja, regelmatig. Maar als Pamela Anderson opeens dierenarts wordt, dan denk ik ook: what's going on? Als mensen verder kijken dan hun neus lang is, zien ze wel dat het echt is. Ik zou niet eens meer 'gewone' tv-programma's willen presenteren. Als het niets met eten te maken heeft, heeft het niet mijn interesse."



Voor welk bruidspaar wordt er vanavond een taart gebakken?

,,Voor Citra en Patrick, die zelf een taartenwinkel hebben. Ik geef de drie duo's die voor hen aan de slag gaan een leuke smaakopdracht. Ze moeten de twee culturen van het bruidspaar, Surinaams en Indonesisch, laten terugkomen in de taart. En bij een bruidstaart draait het niet alleen om uiterlijk, maar ook om het innerlijk, net als in elke relatie."



Is het moeilijk om het als proever bij een paar happen te houden?

,,Ik eet elke dag wel een taartje of een ijsje. Maar omdat ikzelf zoveel taarten maak en ontwikkel, word je toch minder gulzig. Ik wil echt de smaak ontleden. En die is niet altijd perfect. Dus het lukt me prima om van elke taart maar één of twee happen te nemen."



Zou je niet veel liever zelf de handen uit de mouwen willen steken?

,,Nou, het is wel een stil verlangen van me om ooit eenzelfde soort programma te maken als dat van Martha Stewart, die alleen maar taarten bakt. Dat lijkt me fantastisch."



Ja, Ik Wil...Een Taart, RTL 4, 21.30 uur