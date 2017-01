Milla Jovovich en Ever: zo moeder zo dochter

Met spijt in haar stem praat Milla Jovovich over het afscheid dat onvermijdelijk was: het einde van de apocalyptische filmserie Resident Evil (2002-2016). De titel van het laatste en zesde deel - The Final Chapter - laat er geen twijfel over bestaan.



Het in Oekraïne geboren model valt het zwaar. ,,Deze films hebben mijn leven veranderd. Ik heb mijn man (regisseur Paul W.S. Anderson, red.) op de set leren kennen. We hebben alle Resident Evil-films samen gemaakt. Mijn acteercarrière dank ik voor een groot deel aan hem.'' Dankzij de op een videogame gebaseerde filmreeks, die wereldwijd een miljard dollar opleverde, vond de langbenige en oogverblindende Jovovich ook het geluk in de liefde. ,,Eigenlijk had ik de moed opgegeven om ooit nog met iemand uit het filmvak te trouwen", stelt Jovovich vast.



Vriendschap

Op haar 16de trouwde zij in Las Vegas met haar tegenspeler uit Dazed and Confused, Shawn Andrews. Dat huwelijk werd op initiatief van haar moeder na twee maanden ongeldig verklaard omdat Milla nog minderjarig was. Ook haar tweede huwelijk, op haar 21ste, met de Franse actieregisseur Luc Besson duurde niet lang: drie jaar om precies te zijn. Maar Anderson is wel een blijvertje. Het paar is al acht jaar bij elkaar en heeft twee kinderen.



,,Bij Paul voelde ik echte vriendschap. En dat is de juiste basis voor een goede en langdurige relatie, is mijn ervaring", vertelt Milla Jovovich telefonisch vanuit Mexico, waar zij de première van Resident Evil: The

Final Chapter bijwoont. ,,Bovendien kunnen wij op de set altijd

heel goed samenwerken. We kunnen liefde en werk perfect scheiden.''



Toch werd Jovovich bij de opnamen niet bepaald gespaard door haar echtgenoot. In haar laatste vertolking van de actieheldin Alice wordt het model behoorlijk afgepeigerd. Zo moet zij veel meer rennen - onder meer als zij vastgeketend wordt aan een tank - dan in haar vorige avonturen als Alice in de strijd tegen horden zombies.



,,Ik denk dat Paul wilde dat ik zo snel mogelijk weer in conditie kwam. Ik was namelijk vier weken voor de opnamen bevallen van ons tweede kind. Kennelijk vond hij dat dit een prima manier was om af te vallen. We hebben er geen ruzie over gemaakt. Thuis praten we zelden over ons vak.''



