Mindf*ck op zaterdag: briljant

Weet u wat ik nou een briljante zet vind van NPO 1? Dat ze Mindf*ck naar de zaterdagavond hebben verhuisd. Het is dé perfecte show voor het hele gezin. Het is bij ons thuis al een tijdje tobben op dat front. Wie is de Mol? hebben we geprobeerd, uiteraard. Maar met een fanatieke 10- en 8-jarige kijken, ik raad het niemand aan. Om de haverklap tetterden ze er hun theorieën doorheen, misten we de uitleg van een opdracht en hadden we geen geen idee waarom de kandidaten met een huifkar door Oregon trokken. En als we bleven terugspoelen, zaten we om half elf nóg.



De Kwis en ander cabaret is natuurlijk 'saa-haai', omdat de grappen veel te ingewikkeld zijn. Ik Hou Van Holland blijft een klassieker, maar daarvan worden tegenwoordig nog amper nieuwe afleveringen gemaakt. Dus zaten we afgelopen weken uit armoede met z'n allen rond Janzen en Van Dijk, voor al uw bruiloften en partijen. Dat vindt mijn kroost overigens dolkomisch. Ik heb ze zelden harder horen lachen dan om die rare dansjes die de deelnemers moeten uitvoeren en oma die met stoel en al in een bruidstaart verdwijnt. Maar ik trek het programma bijzonder slecht, ondanks de aanwezigheid van Chantal. Het is veel te veel Love Letters meets Rons Honeymoon Quiz en er is een goede reden dat die shows sinds de jaren 90 niet meer te zien zijn. Bovendien vind ik de grapjes tussen Wendy en Chantal veel te bedacht.



Maar nu is er Mindf*ck. Dank je Victor Mids voor het redden van de zaterdagavond in huize De Jong. Want dat programma op die plek is even geniaal als al die gekmakend geniepige trucjes waarop hij BN'ers of toevallige voorbijgangers trakteert. Er zit geen leeftijdsbarrière aan en de mix is precies goed: een paar illusies, af en toe een uitleg afgewisseld met wetenschappelijke informatie over de werking van het menselijk brein. Steekt groot en klein er tenminste ook nog wat van op.



Eigenlijk vond ik vorige week maar één ding jammer: dat Victor Mids de trouwring van Wendy van Dijk niet écht liet verdwijnen. Daar had Chantal Janzen op de andere zender nou eindelijk eens een goeie grap over kunnen maken.



