Mini & Maxi stoppen er na 50 jaar mee

,,Wij hebben elkaar in 1967 bij Tom Manders ontmoet. Na vijftig jaar is de cirkel rond. Je kunt niet eeuwig als Mini & Maxi het toneel op. We voelen dat dit de laatste keer is. Er komt geen ander programma meer. We gaan niet meer iets nieuws maken. Zeker niet in deze vorm, met al dat visuele, fysieke en muzikale werk. We willen niet de kans lopen dat het ineens minder wordt... nee, dat willen wij niet meemaken", zegt Karel de Rooij (Mini) in De Telegraaf.

,,De successen, de volle zalen, je zou willen dat het nooit ophoudt, maar dat bestaat niet. Daar moet je óók over nadenken", verklaart Peter de Groot (Maxi) verder.

Hernia

Het duo heeft de afgelopen jaren gemerkt waar het intensieve theaterleven toe kan leiden. Zo moesten ze in 2002 noodgedwongen een pauze inlassen toen Peter een nekhernia opliep door een val tijdens de voorstelling. ,,Ik viel omdat ik een klapvoet had. Het komt allemaal uit de rug. Ik had trouwens al langer last van mijn nek. Ik heb me al twee keer laten opereren. Aan een dubbele nekhernia en een hernia onder in de rug. Het weefsel om de uitstulping tussen de ruggenwervels was zo slap geworden, dat die doorbrak. En dan knelt de zenuw af. Ik kreeg uitval in armen en benen en viel zo op de grond. Ik heb toen die operaties laten doen, maar er zit nog steeds iets niet goed. Dat merk ik na elke voorstelling. Toen ik in januari terugkwam van vakantie, zat ik weer helemaal vast. Ze hebben me vlak voor ik het toneel opging, moeten masseren."

Logo Volledig scherm © Mark Janssen

Logo Volledig scherm Het duo in 1992. © anp

In 2012 ging het mis bij Karel. Doordat hij tussen de shows door te veel andere projecten deed, kreeg hij een burn-out. ,,Het was wél een ding. Ik ben toen bij de psycholoog terechtgekomen en moest veel geplande afspraken afzeggen. Ik zou iets doen met Jeroen Krabbé en met Peter Tuinman."