Mini-Mozart (11) krijgt staande ovatie voor opera

Deutscher begon drie jaar geleden aan 'Cinderella' te werken. Toen een Weens operagezelschap hoorde van haar droom om de opera te brengen in Wenen - waar ook Mozart een groot deel van zijn leven doorbracht - nodigden ze haar uit en begon de bijzondere samenwerking. De Assepoester-versie van Deutscher wijkt echter flink af van het origineel: ,,Ik vond het feit dat Assepoester gevonden werd door een schoen maar flauw," vertelde ze aan CBS News.



'Cinderella' vertelt het verhaal van een jonge componiste, Cinderella, wiens prins verliefd wordt op een melodie die ze geschreven heeft en hij besluit haar te gaan zoeken. Zingend trekt hij door het hele land en wanneer hij de vrouw vindt die de melodie kan afmaken, weet hij dat hij haar gevonden heeft. De boze stiefmoeder in het verhaal is de directrice van het operahuis en de stiefzussen zijn volgens Deutscher 'verwaande primadonna's'.



De componiste deed zelf ook mee in de Duitstalige opera: ze speelde muzikale intermezzo's op de piano en vergezelde Cinderella met haar vioolspel. ,,Natuurlijk ben ik bijzonder trots," zei ze na afloop. ,,Als iemand me een paar jaar geleden had verteld dat mijn opera opgevoerd zou worden in Wenen, dan zou ik denken dat het een grap was. Ik hoop dat hij na deze voorstelling overal ter wereld gebracht zal worden, dat iedereen het zal willen zien en dat iedereen het zal willen kennen.''