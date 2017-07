Minions goed voor drie miljard

De eerste Despicable Me -film, in Nederland uitgebracht als Verschrikkelijke Ikke , kwam uit in 2010 en leverde 543 miljoen dollar (476 miljoen euro) op. De vervolgfilm uit 2013 haalde 970 miljoen dollar (850 miljoen euro) op en spin-off Minions uit 2015 1,15 miljard dollar (1 miljard euro). De teller voor Despicable Me 3 staat twee weken na de Amerikaanse release op 477 miljoen dollar (418 miljoen euro).

Despicable Me 3, met de stemmen van onder meer Steve Carell en Kristen Wiig, kwam deze week uit in grote filmmarkt China en beleefde de best bezochte openingsdag voor een animatiefilm ooit. Ook in Nederland, waar de film zowel in het Engels als in het Nederlands te zien is, brak de film tijdens het eerste weekend vorige week dat record: zo'n 200.000 bezoekers brachten 1,6 miljoen euro in het laatje van studio Universal. Voor de Nederlandse versie spraken Jon van Eerd en Kim van Kooten de hoofdrollen in.