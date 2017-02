Minister flirt met Marieke en Bobbi tekent Geraldine

Bekende Nederlanders op rode loper bij Harry Potter-expo

11:30 Morgen is het grote publiek pas aan de beurt, maar gisteren ging bij de Harry Potter-expo in Utrecht de rode loper uit voor de kinderen van bekende Nederlanders. In een speciaal neergezette hal bij de Cinemec-bioscoop in Leidsche Rijn is een tentoonstelling ingericht over de beroemde film- en boekenreeks.