Modellen onwel bij 'schandelijke' modeshow Kanye West

Kanye had voor zijn modeshow talloze invloedrijke modejournalisten en -bloggers uitgenodigd, maar die werden niet veel beter behandeld. Zo moesten ze naar eigen zeggen veel te lang in een heel klein busje zitten om vanuit de stad naar het eiland te worden gereden. En tot hun frustratie was iets te eten of drinken voor onderweg te veel gevraagd voor de steenrijke rapper. Het leek wel een kidnapping, twitterde een aanwezige.



Journaliste Stella Bugbee van New York Magazine wilde meteen weer weg toen ze was aangekomen. ,,Maar ik voel me verplicht om op deze modellen te letten en te bekijken wat ze nog meer door moeten maken'', twitterde ze. ,,Dit is schandelijk en verschrikkelijk en ik heb spijt dat ik ben gekomen.'' Meerdere collega's vertrokken volgens Bugbee wel uit het publiek. Ze vindt dat Adidas zich moet schamen voor deze vertoning.