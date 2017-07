Modewereld komt weer samen voor parade Fashionweek

Linda Evangelista, Karen Mulder, Naomi Campbell en later Doutzen Kroes, Gisele Bündchen en Kendall Jenner paradeerden de afgelopen 30 jaar allemaal aan hem voorbij. Hij werkte op de meest bijzondere locaties: in een oude treinremise voor Dries van Noten met modellen die op gedekte tafels liepen. In een radiostation met een megakerkorgel met Viktor & Rolf.



In die periode zag Stigter de modeshow transformeren van levende etalage vol spektakel en valpartijen tot plat geregisseerde filmproductie. ,,Chanel laat roltrappen aanrukken of bouwt voor drie miljoen euro een casino na. Grote merken huren marketing- en designteams in die over elk detail van de presentatie nadenken. Niets is meer echt of spontaan. Het gaat om het genereren van aandacht om dat parfum, die tas of zonnebril te pushen. Dat wordt eveneens gedaan door vloggers of bloggers met veel volgers in te huren of door celebrity's op de eerste rij te parkeren. Ook staan we vaak buiten het gebouw straatmode te fotograferen van belangstellenden die in vol ornaat op zoek zijn naar aandacht. Het is vaak één grote orgie van ijdelheid.''