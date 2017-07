Moeder Isolde van meidentrio OG3NE overleden

OG3NE: ,,Wij vertrouwen er op dat haar strijdkracht, positiviteit, doorzettingsvermogen en eeuwige lach ons de kracht zal geven om door te gaan. Nu is er het grote verdriet. We hopen dat iedereen onze privacy respecteert en ons de rust en ruimte geeft om dit grote verdriet een plaats te geven.” De groep zal alle werkzaamheden tot nader bericht staken om dit grote verlies in alle rust te kunnen verwerken. Het afscheid van Isolde zal in besloten kring plaatsvinden.



De familie maakte recent bekend dat Isolde was gestopt met alle behandelingen tegen een zeer zeldzame vorm van botkanker met lastig te behandelen uitzaaiingen in haar hoofd. ,,Hoe moeilijk het ook is, het is haar beslissing en leven'', vertelde de zussen in een reactie op dat besluit.



Na het Eurovisie Songfestival in de Oekraïnse stad Kiev - waar OG3NE uiteindelijk elfde werd met het aan hun moeder opgedragen nummer Lights and Shadows - begon Isolde Vol direct aan een heftige bestralingskuur die nodig was omdat bestaande tumoren waren gegroeid en er een nieuwe was ontstaan. In een officiële verklaring van het OG3NE-management werd media juni gesteld: 'De complicaties en kwaliteit van leven hebben Isolde uiteindelijk doen besluiten de noodzakelijke behandeling te staken. De tijd die haar rest wil zij graag met haar geliefden doorbrengen zonder de kans op verdere complicaties. Haar verdere ziekteproces is momenteel moeilijk te voorspellen'.