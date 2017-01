Moeder Joop Braakhekke kort na dood zoon overleden

Drie arrestaties om dood Lam­ba­da-zan­ge­res

8:02 De politie van de staat Rio de Janeiro heeft drie verdachten gearresteerd in verband met de dood van zangeres Loala Braz, meldt de Braziliaanse televisiezender Globo. De 63-jarige die bekend is van de wereldwijde hit Lambada van Kaoma werd gisterochtend werd gisterochtend verkoold in een uitgebrande auto vlakbij haar woning aangetroffen.