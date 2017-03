Monic Hendrickx heeft vrede met einde hitserie Penoza

Zeven jaar lang gaf ze gestalte aan Carmen van Walraven, de maffiavrouw die na de dood van haar man (Thomas Acda) gedwongen wordt zijn rol in het netwerk over te nemen. De serie kreeg een trouwe fanschare van meer dan een miljoen kijkers; Penoza werd verkocht aan het buitenland, er volgden remakes. Maar na vijf seizoenen is de koek op, erkent ook Hendrickx met enige spijt. ,,Ik denk wel dat we op tijd stoppen, op ons hoogtepunt. Als we nog een seizoen zouden maken, zouden we Carmen gaan uitmelken, en dat zou zonde zijn."



Er zit nog wel een film in de pijplijn, maar de financiering is nog niet rond. ,,Het lijkt mij geweldig om te doen, maar ik geloof pas dat een film doorgaat als ik op de set sta."



Bekendheid

De actrice genoot elke keer weer van het spelen van Carmen. ,,Het is zo'n ontzettend leuk personage", knikt ze. ,,Zoals ze zich maar door al die levensgevaarlijke situaties heen bluft. Hoe ze als huisvrouw 'one of the guys' wordt." De serie bracht Hendrickx ook meer bekendheid dan welke film die zij eerder maakte ook. ,,Het is nooit vervelend om te worden aangesproken, maar ik merk het wel als de serie weer begint ja", lacht ze. ,,Wildvreemde mensen die mij op straat vragen of ik bewapend ben. En of ik mijn mannetjes bij me heb."



De kijkers zullen worden verrast door het verhaal van seizoen 5, waar ze weinig over prijs wil en mag geven. ,,Carmen vindt een nieuwe geduchte tegenstander, gespeeld door de Belgische acteur Ward Kerremans. Hij is fantastisch en een beetje vers bloed stimuleert na zoveel jaar ook om zelf weer net iets frisser en fruiteriger voor de dag te komen."



Volwassen

Het laatste seizoen werd gekenmerkt door een zekere melancholie op de set. ,,Het is volstrekt uniek, zeker in Nederland, om zo lang met een hele groep mensen iets moois te maken", vertelt de hoofdrolspeelster. ,,Vooral aan de mijn kinderen in de serie zie je dat er zoveel tijd is verstreken. Stijn Taverne, die mijn zoon Boris speelt, liet op zijn smartphone een scène uit seizoen 1 zien. Hij had nog een babygezichtje; nu is het een volwassen man die mij met zijn auto vanaf de repetitie naar het 'over de hill'-feestje halverwege de draaiperiode bracht."



Hendrickx herinnert zich nog dat ze auditie deed voor de rol; in Zuid-Afrika, waar ze de serie Stellenbosch opnam, liet ze 'glamourfoto's' maken voor producent NL Film en de omroep.,,Ik geloof dat de makers twijfelden of ik glamourous genoeg was", lacht ze nu. ,,Terwijl Carmen helemaal geen glamourous type is geworden, maar een ontzettend stoer wijf. Ze heeft helemaal geen tijd om glamourous te zijn."



Dierbaar

Haar meest dierbare rol wil Hendrickx het niet noemen. ,,Daarmee doe ik andere dierbare rollen tekort", legt ze uit. ,,Anna uit De Poolse Bruid of Nynke zijn mij minstens zo dierbaar. Maar er zijn, zeker door die uitzonderlijk lange tijd dat ik Carmen heb gespeeld, geen andere rollen waar voor mij zoveel herinneringen en verhalen en anekdotes aan kleven. Ik denk niet dat ik ooit nog een ander personage ga spelen waar ik dat bij mee ga maken."



De eerste vier seizoenen van Penoza zijn verkrijgbaar op dvd en blu-ray. Penoza V is in september te zien bij KRO-NCRV.