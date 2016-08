Monic Hendrickx maakt kans op vijfde Gouden Kalf

Hendrickx speelt tevens de hoofdrol in de openingsfilm van het Nederlandse Film Festival, De Held. Maar die film dingt pas volgend jaar mee naar een Gouden Kalf. Als Hendrickx wint evenaart zij het record dat in handen is van Carice van Houten die in 2011 haar vijfde Kalf won.



Bij de nominaties voor de Gouden Kalveren domineren vooral de boekverfilmingen. Publieke Werken, gebaseerd op het boek van Thomas Rosenboom, is koploper en maakt kans op tien prijzen. De Helleveeg, de filmbewerking van het boek van A.Th. van der Heijden, is acht keer voorgedragen.



Daarna volgt Beyond Sleep (de verfilming van Nooit Meer Slapen van W.F. Hermans) met zeven nominaties. Ook Knielen op een bed violen (zes kansen) is een grote kanshebber met zes kansen.



Opvallend bij de nominaties, gekozen door 330 leden van de Dutch Academy For Film, is dat de hoofdrolspelers van Knielen op een bed violen - Barry Atsma en Noortje Herlaar, zijn gepasseerd, terwijl de bijrollen (Gaite Jansen en Marcel Hensema) wel zijn genomineerd. Atsma is wel voorgedragen voor zijn rol in de nieuwe televisieserie Klem (VARA) die drie keer is voorgedragen.