Montenegro wint prijs voor lelijkste Songfestivaloutfit

Slavko viel op door zijn lange paardenstaart. Een doorkijkshirt met bijpassende glitterbroek en lapje rond zijn middel maakte zijn outfit compleet. Met zijn kledingkeuze sleepte de Montenegrijn toch nog een prijs in de wacht, want met zijn liedje Space kreeg hij de handen maar matig op elkaar.



Triana Park uit Letland legde beslag op de tweede plaats. Martina Bárta uit Tsjechië maakte het podium compleet. De uitreiking van de award is erg populair bij fans van het Eurovisiesongfestival. De prijs is vernoemd naar de Belgische Barbara Dex. Die deed in 1993 mee aan het liedjesfestijn. Ze droeg een zelf ontworpen jurk, maar het commentaar op de creatie was niet mis.



De Barbara Dex Award wordt sinds 1997 uitgereikt. Nederland mocht de prijs in 2015 in ontvangst nemen. Trijntje Oosterhuis verscheen toen in een jurk die vergeleken werd met een parachute.