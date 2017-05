Mooi meisje Anouk is een voorbeeld voor iedereen

En nu het gekke: toch zit ik elke aflevering geboeid te kijken. Komt door de inspirerende verhalen van al die mooiste meisjes. Want uiterlijke schoonheid mag dan heel wat deuren openen, het is zelden de sleutel tot een rimpelloos leven. Sterker, de meeste dames hebben behoorlijk wat tegenslag gekend en kwamen er juist op karakter bovenop.



Anouk is daar het schoolvoorbeeld van. Bloedmooi, vrolijk, maar op haar 28e - als ze zich net heeft weten los te maken uit een relatie vol geweld - wordt ze getroffen door een zware hersenbloeding. De dokters bereiden haar ouders voor op het ergste. Maar kijk hoe ze nu de deur opendoet voor Jaap. Nog steeds bloedmooi, getrouwd, moeder, kunstenares. Wat je níet ziet, is een forse hersenbeschadiging waardoor ze permanent gedesoriënteerd is in ruimte, tijd en plaats. Ze heeft geen idee welke dag van de week het is en of haar man ergens in huis is of op zijn werk. Maar in plaats van in een hoekje te gaan zitten kniezen, knokt ze, elke dag weer.



Iedereen die de aflevering heeft gemist, raad ik dringend aan om hem terug te kijken. Want mooiste meisje of muurbloempje - van het doorzettingsvermogen van Anouk kan iedereen iets leren.



