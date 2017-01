'Moonlight bevat veel herinneringen aan mijn drugsverslaafde moeder'

Het nieuws dat zijn film Moonlight acht keer kans maakt op een Oscar kreeg Barry Jenkins deze week mondjesmaat toegediend. ,,Ik wilde de uitslag niet rechtstreeks volgen. Dat vond ik te spannend,’’ zegt de regisseur in Rotterdam waar hij één van de hoofdgasten is van het Internationale Filmfestival.



In plaats van televisie te kijken liet Jenkins zijn manager een briefje onder zijn hoteldeur in Berlijn schuiven. ,,Man, ik was erg opgelucht dat het zo is afgelopen. Wie had gedacht dat een arme jongen met een drugsverslaafde moeder ooit voor een Oscar genomineerd zou worden?’’



De jongen op wie Jenkins doelt is de hoofdpersoon uit zijn film Moonlight. Het verhaal bevat veel elementen uit zijn leven. Chiron, in het begin van de film negen jaar oud, lijkt een kansloos leven tegemoet te gaan. Een moeder die aan crack verslaafd is, een iel postuur en worstelend met zijn homoseksualiteit. Toch klautert hij overeind. Zoals ook met Jenkins zelf is gebeurd.



,,Bepaalde scènes uit de film komen rechtstreeks uit mijn leven in de armste wijk van Miami. Als Chiron bijvoorbeeld water kookt om een warm bad te nemen is dat een directe herinnering van mij. Ook de scène als Chiron zijn moeder in een verslavingskliniek bezoekt is uit mijn leven gegrepen.’’