Mr. Probz krijgt bezoek van politie

Droom komt uit bij 'Boulevard'

29 april De eerste keer dat ze tussen Bridget Maasland en Nicolette Kluijver achter de desk van RTL Boulevard stond,moest de Haagse Shelly Sterk (25) zichzelf even in de arm knijpen. Maar als snel voelde ze zich als een vis in het water tussen haar collega's. Als presentatrice en vliegende reporter doet het jonge talent waar ze altijd al van droomde.