'My Name is Earl'-acteur keert Scientology rug toe en redt huwelijk

Jason (46) vond opnieuw de liefde en trouwde in 2008 met zijn tweede vrouw Ceren. Met haar kreeg hij dochter Caspar en zoon Sonny, maar eind 2015 leek het erop dat zijn geloof hem opnieuw zijn huwelijk ging kosten, want Ceren vroeg een scheiding aan. Ingewijden fluisterden tegen de Amerikaanse website Hubmesh dat Ceren in navolging van Carmen de invloed van de kerk op haar huwelijk niet langer tolereerde.



Deze keer greep de acteur echter in. Tegen de Amerikaanse blog The Dentonite vertelt Jason dat hij de Scientology-kerk definitief de rug heeft toegekeerd en daarmee was de scheiding van tafel.



Jason en zijn gezin verhuisden naar het Amerikaanse Denton en meteen waren de bewoners daar bezorgd omdat er geruchten gingen dat de Scientology-aanhanger daar een kerk zou gaan stichten. Niks aan het handje, legde de acteur uit. Scientology hoort wat hem betreft tot zijn verleden. ,,Wij praktiseren geen Scientology en zijn dan ook niet van plan een kerk te openen. We hebben veel geruchten gehoord, maar er is allemaal niets van waar. We willen er gewoon bij horen en bewoners hier misschien helpen, als ze dat nodig hebben.''



Realityserie

Door de kerk te verlaten voegt hij zich bij het immer groeiende rijtje Hollywoodsterren die de controversiële kerk heeft verlaten, zoals Nicole Kidman, Katie Holmes, Lisa Marie Presley en Leah Remini.



Laatstgenoemde maakte bepaald geen geheim van haar groeiende afkeer tegen de kerk en het daaropvolgende verlies van vele vrienden. Ze kreeg prompt een eigen realityshow bij TLC genaamd 'Leah Remini: It's All Relative', waarin te zien was hoe ze zich samen met haar gezin moet redden zonder haar geloof én de bijbehorende vriendenkring.