Na 17 jaar opnieuw een hit?

Kidnap

,,Mijn film gaat een heel andere kant op", aldus Shyamalan die in Split probeert de achtergrond van de ontvoerder te verklaren door middel van terugblikken op diens tragische jeugd. ,,Het verhaal gaat ook over de meisjes die hij kidnapt. Van één van hen (gespeeld door het supertalent Anya Taylor-Joy, bekend uit The Witch, red.) komen we ook meer te weten over haar jeugd om te verklaren waar haar overlevingstechnieken op zijn gebaseerd."



Voor Night, zoals hij door zijn directe omgeving wordt genoemd, is film net zo belangrijk als ademhalen. De in India geboren regisseur, zoon van een artsenechtpaar, kreeg als kind een 8mm-camera waarmee hij meteen aan de slag ging. Als 16-jarige had hij al 45 korte films gemaakt voordat hij aan het grote werk begon.



Buitenbeentje

In Hollywood wordt Shyamalan als een buitenbeentje beschouwd. ,,Ik voel me inderdaad een outsider", beaamt de regisseur. ,,Voor een deel komt dit doordat ik niet in Los Angeles woon, maar in Philadelphia. Daar voel ik me beter op mijn gemak. Niemand kijkt over mijn schouder mee als ik mijn scenario's schrijf. Ik laat mij door niemand beïnvloeden, dat kan wel eens tot irritatie leiden."



Om die reden werden de flops van Shyamalan soms met leedvermaak begroet. Maar de regisseur bleef redelijk stoïcijns onder de kritiek. Onverdroten ging hij door met het bedenken van films met verrassende en soms vergezochte plotwendingen. In dat opzicht is Split redelijk rechttoe rechtaan, hoewel in de slotscène een moment voorkomt dat veel tongen in beweging zal brengen.



,,Helaas kan ik daar niets concreets over zeggen. Ik wil de film voor niemand verpesten. Maar het is een misverstand dat ik uitsluitend films maak met twists die iedereen uit zijn stoel blazen. Het verhaal moet in zijn totaliteit overtuigen. Een scène kan een film nooit redden als de rest middelmatig is. Ik hoop dat Split de kijker vanaf het begin in zijn greep krijgt. Pas dan ben ik tevreden."