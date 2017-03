Na 25 minuten Gangmakers tuiten je oren

Gangmakers duurt maar 25 minuten, maar als je uitgeluisterd bent, tuiten je oren. Ik hou van dat soort radio. Het is levendig, je moet je als luisteraar enorm goed concentreren om de kluwen aan stemmen en argumenten te ontwarren. Bouwhuis leidt het debat kordaat en zeer betrokken. Hij hoort elk woord dat iedereen zegt en hij onthoudt het ook nog. Er zijn niet veel radiopresentatoren die dat klaarspelen. Zo'n hakketakkend wellesnietesclubje is heel moeilijk strak te houden.



De voorstanders van verbreding, VVD en de werkgevers, reageren enigszins geïrriteerd op alles wat tegen de verbreding wordt ingebracht. Voor de VVD is het duidelijk: De A27 moet worden verbreed omdat we anders de sociale zekerheid en de zorg niet meer kunnen betalen. Want als het blijft zoals nu staat men maar in de file en groeit de economie niet, klaar, dat is gewoon zo.



Ah, een jongere aan de interruptiemicrofoon. Ze is opgegroeid met de wereld in haar handpalm en wil geen 9 tot 5-baan, de digitale snelweg is breed genoeg dus van haar hoeft het niet zo nodig, verbreding. De voorstanders van verbreding zetten het op een brullen. Wie denkt dit meisje wel dat ze is?



Pauline Versteegh maakt de beste opmerking van de avond: we denken altijd in hokjes, we hakketakken tegen elkaar, we moeten het met elkaar oplossen.



