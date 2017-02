Naakt presenteren

Als je naakt bent, doe je je werk beter, zeggen sommige wetenschappers. Daar hebben ze volkomen gelijk in, en niet alleen in het geval van pornoacteurs. Ik weet er zelf alles van. ik schrijf mijn columns al jaren naakt. Deze ook, o, wat voel ik me heerlijk vrij, zonder al die gekke lappen aan mijn lijf. Ik moet de kachel wat verder opdraaien, goed voor het broeikaseffect is het niet, maar ik raad het iedereen aan.



Manuel Venderbos, voorheen EO maar van zijn geloof gevallen en thans werkzaam bij RTL, heeft het ook ontdekt. Hij verscheen vorige week naakt bij RTL Boulevard, op een sportsok na, die rond zijn geslachtsdeel hing. Ja, er kunnen kinderen kijken, je weet het niet, het moet wel fatsoenlijk blijven natuurlijk.



Venderbos maakt bij RTL 5 Galileo, een populair-wetenschappelijk programma waarin hij experimenten doet. Hij at afgelopen weken bijvoorbeeld een kilo suiker per dag. Daar is hij nu mee gestopt, omdat hij zich heel slecht voelt. Dat had ik hem van tevoren wel kunnen vertellen, maar dat is niet leuk voor de televisie. hij heeft nu toch maar kei- en keihard populairwetenschappelijk bewezen dat veel suiker eten niet goed is voor je gezondheid.