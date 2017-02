Naakte Douwe brengt soul, Wendy verrast Erland

Katy Perry onder vuur na 'grapje' over kaalgeschoren Britney Spears

11:58 Een grapje van Katy Perry (32) over de mentale gezondheid van Britney Spears is bij veel fans in het verkeerde keelgat geschoten. In een interview tijdens de Grammy's met Entertainment Tonight vertelt Perry dat ze een pauze nodig had om aan haar 'mental health issues' te werken. Als de journalist haar vraagt hoe het nu met haar gaat, reageert de zangeres: ,,Ach, ik heb mijn hoofd nog niet kaal geschoren."