Naar VN-missie Mali met postzak vol Valentijnsgroeten

,,We hebben postzakken vol. Het is overweldigend'', zegt de dj van NPO Radio 2 die de post morgen, op Valentijnsdag, gaat overhandigen. Het is eigenlijk een actie van collega Wouter van der Goes die voor zijn KRO-NCRV-programma Wout2day luisteraars opriep de militairen in Mali een hart onder de riem te steken.



De radio-dj reisde vorige week al af naar het land, samen met minister Jeanine Hennis van Defensie die daar op werkbezoek ging. Van der Goes noemde het 'de 32 meest bijzondere uren van zijn leven', maar kon zijn missie niet voltooien. Vrijdag werd hij ziek. ,,Griep, heel vervelend. Of ik in zijn geval wilde gaan. In aller ijl moest er nog een visum geregeld worden. Dat lukte omdat een vrouw van de ambassade haar vrije dag opofferde'', legt Rabbering uit.



Vragen stellen

Het is voor het derde project in anderhalf jaar tijd, waarbij vanaf locatie vragen worden beantwoord van luisteraars. Eerder deed Van der Goes dat vanuit de Tweede Kamer en de gevangenis in Krimpen. Luisteraars konden allerlei vragen stellen. ,,Zo ontstond dit project ook: hoe is het om uitgezonden te worden als militair? Wat doen zij 's avonds in hun vrije tijd? Ik heb daar de Valentijnsactie aan gekoppeld'', vertelde Wouter van der Goes vorige week na terugkeer uit Mali. De grieperige dj wenste Rabbering veel succes. Andersom volgde er een 'beterschap'.



