Nabestaanden nemen afscheid van Zsa Zsa

Tijdens een intieme ceremonie werd nog één keer stilgestaan bij het leven van de van oorsprong Hongaarse diva. Voorin de kerk stond de goudkleurige, vierkante urn naast een bos roze rozen en een foto van Zsa Zsa.



Weduwnaar Prinz von Anhalt was de eerste die het woord nam. ,,De kerk zit niet vol omdat de timing slecht is", zei hij volgens People. Veel vrienden van het stel misten de herdenkingsdienst vanwege vakanties. Von Anhalt vertelde vervolgens over zijn leven met Gabor.



Zsa Zsa's urn wordt overgebracht naar het beroemde Westwood Village Memorial Park in Los Angeles. Haar dochter en jongere zus liggen daar begraven. Ook sterren als Marilyn Monroe, Gene Kelly, Farrah Fawcett en Dean Martin vonden er hun laatste rustplaats.



Bijnaam

Zsa Zsa werd op 6 februari 1917 geboren in de Hongaarse hoofdstad Boedapest onder de naam Sari Gabor, maar haar familie gaf haar direct de bijnaam Zsa Zsa. Haar vader was een soldaat en haar moeder was een rijke Joodse erfgename.



Ze was het tweede kind en wilde eigenlijk dierenarts worden, maar dat pakte iets anders uit. In 1936 werd ze gekozen tot Miss Hongarije, maar werd daarna gediskwalificeerd omdat ze had gelogen over haar leeftijd. Haar trotse en invloedrijke moeder en haar door velen geroemde uiterlijk brachten haar uiteindelijk voor de camera's. Nadat haar ouders gescheiden waren, verhuisde ze met haar moeder naar Amerika. De diva sprak zeven talen, speelde volgens de BBC in meer dan zeventig films en was een graag geziene gast op televisie.



Meer dan door haar acteercarrière kreeg zij bekendheid door haar vele huwelijken. Zsa Zsa Gabor is met negen mannen in het huwelijk getreden. Haar eerste huwelijk was in 1937 met de Turkse intellectueel Burhan Asaf Belge, daarna volgden nog de hotelmagnaat Conrad Hilton, de acteur George Sanders, de banker Herbert Hutner, Joshua C Cosden Jr, Barbie-ontwerper Jack Ryan en Michael O'Hara.



Zsa Zsa scheidde zeven keer en één huwelijk werd geannuleerd. In augustus 1986 trouwde ze met Frédéric Prinz von Anhalt. Dat huwelijk hield tot haar dood stand.