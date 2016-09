Najib Amhali opnieuw geteisterd door dieven

Op de video's is te zien dat een man met een pet bij zijn auto staat en net doet alsof hij zijn sleutels zoekt terwijl hij de situatie inschat. Helaas voor de crimineel heeft de 45-jarige cabaretier live camerabewaking, dus zo gauw het alarm aanslaat neemt de man de benen.



Dit is inmiddels de derde keer dat iemand het voorzien heeft op zijn auto, schrijft Amhali. ,,De 3de keer geef ik hem maar weg. #zeprobeerdehetweer. Op tijd gewaarschuwd door WePrevent!'' Tot nu toe is in totaal één autodief aangehouden.



Maar niet alleen zijn auto kan dieven kennelijk bekoren. Onlangs hebben inbrekers - tevergeefs - geprobeerd zijn huis binnen te komen en twee jaar eerder was het ook al raak. Zelfs zijn brievenbus is niet veilig; in 2014 probeerden vandalen vuurwerk door de bus te gooien.