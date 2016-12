Najib Amhali zegt theatertournee af: Nog niet op niveau

,,Het spijt mij erg dat ik de fans die al een kaartje hebben, moet teleurstellen", schrijft Najib, die naar eigen zeggen voor het eerst sinds 1994 een theatertour afzegt, op zijn website. ,,Ik geef jullie liever je geld terug dan een show spelen waar meer in gezeten had."



Dat Najib (N)ergens goed voor niet op het gewenste niveau heeft gekregen, komt doordat hij werd 'geconfronteerd met enige problemen in mijn persoonlijke omgeving'. Bovendien moest Najib 'om gezondheidsredenen wat rust nemen'.



De cabaretier dook voor try-outs wel de theaters in en 'dat waren mooie avonden'. Dat werk was niet voor niets. ,,Vanzelfsprekend blijf ik gewoon aan mijn theatershow werken en zullen we elkaar weer zien."



In juli 2017 staat Najib Amhali samen met Jandino Asporaat in De Kuip.