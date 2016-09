Natalie Portman is opnieuw zwanger

Nicolette Kluijver geveld door 'long­pro­bleem­pje'

16:52 Presentatrice Nicolette Kluijver heeft gisteren de schrik van haar leven gekregen. Ze kreeg ineens pijn in haar borststreek en werd in het ziekenhuis opgenomen. In eerste instantie werd gevreesd dat de presentatrice een longembolie onder de leden had, maar het bleek mee te vallen: het gaat om een ,,longprobleempje''.