Nederland geniet massaal van 'All You Need is Love'

Gitarist Status Quo Rick Parfitt overleden

16:59 De gitarist van de Engelse groep Status Quo, Rick Parfitt, is in een Spaans ziekenhuis op 68-jarige leeftijd overleden. Dat heeft de band bekendgemaakt. Parfitt kreeg in juni een zware hartaanval na een optreden in Turkije. Hij was een veteraan van de in 1967 opgerichte popgroep.