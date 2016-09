Nederland heeft haar eigen Magic Mike met Jim Bakkum

De trailer is op social media met enthousiasme in ontvangst genomen. Er wordt weinig gesproken over de acteerkwaliteiten of de verhaallijn, maar met name de verschijning van de mannen is onderwerp van gesprek. Zo schrijft ene Ilse: ,,Het is denk ik beter als ik een bios voor mezelf heb, want ik flip hem alleen al bij de trailer."



Gespierd

Jim deelt op Instagram ook met trots een foto uit de film. Zonder shirt aan wordt hij besproeid met water terwijl zijn gespierde torso goed zichtbaar is. De meest gestelde vraag in de reacties is: 'Wanneer gaan we?' Andere opmerkingen zijn 'lekker', 'heet' en 'omg'.



Op Twitter legt Jim nog maar eens uit dat het geen remake is van Magic Mike. Wel geeft hij aan dat het verhaal geïnspireerd is op de filmreeks met Channing Tatum.



De film is vanaf 29 december 2016 te zien in de bioscoop.