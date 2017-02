Nederlanders willen met Chantal of Humberto naar New York

'Adoptie Madonna stond op losse schroeven door voogdijzaak'

16:27 Madonna had een goede reden om de strijd met haar ex Guy Ritchie over het ouderlijk gezag van hun zestienjarige zoon Rocco te beëindigen. Als ze dat niet had gedaan, had de zangeres waarschijnlijk nooit twee nieuwe kinderen uit Malawi mogen adopteren. Dat zeggen bronnen binnen de rechtbank in Malawi tegen TMZ.