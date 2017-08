Nederlandse Nikkie gaat make-up van superster Katy Perry doen

Nikkie de Jager maakte in februari een instructiefilmpje over hoe vrouwen zich met knalblauwe oogschaduw en roze accenten kunnen opmaken als Katy Perry in haar videoclip Chained To The Rhythm. Die video werd ruim 1,2 miljoen keer bekeken en is mogelijk ook Perry zelf opgevallen. Hoe De Jager in contact kwam met de zangeres is vooralsnog onbekend.



De Jager won gisteren in Los Angeles een Teen Choice Award, omdat ze door vele miljoenen tieners en volwassenen op handen wordt gedragen. Ook internationale celebrities hebben de perfect Amerikaans sprekende Brabantse inmiddels ontdekt, zo vertelde ze vandaag op Radio 538. Recent ging ze aan de slag met realityster Kim Kardashian en een filmpje van die bijzondere ontmoeting komt volgens De Jager nog deze week online.



,,We hadden gelijk een band'', vertelde Nikkie die alleen al op Instagram 8 miljoen volgers heeft en op filmkanaal YouTube bijna 7,3 miljoen. ,,Ze vroeg me zelfs om tips over haar eigen make-uplijn. Best vreemd eigenlijk. Stond ik opeens Kim te adviseren over haar merk.'' Nikkie liet doorschemeren behoorlijk onder de indruk te zijn van Kardashian. ,,Ze is bizar. Kim heeft de taille van een Starbucksbeker en een kont als een Starbucksmachine. Niet normaal meer.''