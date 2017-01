Neef George Michael haalt uit: Hij pleegde geen zelfmoord

Fadi Fawaz, de vriend van George Michael gelooft in zelfmoord, maar daar denkt Georgiou anders over. Hij is het eerste familielid dat openlijk spreekt over een andere doodsoorzaak dan zelfmoord, ook al heeft sectie bewezen dat George Michael vorige maand de hand aan zichzelf heeft geslagen.



Fawaz deed overkomen of de twee heel gelukkig met elkaar waren, zo blijkt uit inmiddels verwijderde tweets. Op Nieuwjaar postte hij: ,,We hielden heel veel van elkaar en zijn 24 uur per dag bij elkaar. Andros beweert nu dat het tegendeel waar is. ,,Ik kan mijn mond niet langer houden. Nee, ze waren niet onafscheidelijk en ze woonden zelfs niet samen.''



Andros vraagt zich dan ook hardop af, waarom de twee niet samen waren met kerst en waarom Fawaz in zijn auto sliep. ,,Ik heb te veel vragen'', laat hij weten. Andros neemt het de mensen in de omgeving van de zanger kwalijk niet beter voor zijn neef gezorgd te hebben. ,,Als hij niet zoveel ja-knikkers om zich heen had gehad, zou hij nu nog hebben geleefd."