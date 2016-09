Op NPO 2 begon de dramaserie Icarus, die zich het best laat omschrijven als een reeks nep-documentaires over gevallen publieke personen. Gisteravond was dat Rita Verdonk, gespeeld door Yvonne van den Hurk. Haar Rita (in de serie worden alleen voornamen gebruikt) viert tegenwoordig haar ambities bot op de lokale oudjes en het bestuur van de Rotary. Maar ondertussen probeert ze onophoudelijk terug te keren in de schijnwerpers.



Juist omdat het over bestaande figuren gaat - Rita, Mark (Rutte), Henk (Krol) - vond ik het zeer onbevredigend. Want ik kan me goed voorstellen dat de echte Verdonk thuis tegen de ramen aan knalt van ergernis over de staat van het land en denkt dat zíj de oplossing heeft. Maar of dat waarheid is? Wie weet geniet ze juist van de rust en het moederen, oma-zijn én borrelen met vriendinnen. Dus zegt de nep-documentaire helemaal niets over haar, of haar karakter. Ik was na afloop vooral benieuwd hoe het nu écht met haar gaat.



Snel door naar RTL4, Herrie op de Bosbaan. Het bekende realityrecept: Herman den Blijker en 'Meneer Reimers' (juist geen voornaam) knappen een zieltogende horecatent op, deze keer in Amsterdam. Maar ook hierbij vraag ik me af hoe echt alles is. Want dit blijkt wéér een toko van de Volendamse familie Schilder, waar Herman en Reimpie vorig jaar ook al mee in de clinch lagen in Herrie in Hotel Spaander. Eén van mijn favoriete programma's toen.



Er is weinig veranderd. Het is weer lekker bekvechten tussen de Rotterdamse rauwdouwers en de Volendamse bullebakken. Maar hoe geloofwaardig is het dat broers Evert en Ab steeds opnieuw de hulp van Herman en Reimers inschakelen, dan gaan schreeuwen dat ze het niks vinden en vervolgens gewoon doen wat ze zelf willen? En dat de andere twee op hun beurt maar blijven klagen dat er zo niet te werken valt en dit echt, écht de laatste keer was. Ja ja, en ik ben gekke Henkie (nee, niet Krol).



Het kan niet anders of er komt een flinke portie show bij kijken. Na een geslaagde explosieve opname staan ze vast gezellig te highfiven met z'n allen. Dat kun je verwerpelijk vinden. Maar het blijft wél leuke tv. Daarom beschouw ik Herrie op de Bosbaan óók gewoon als dramaserie. Geen nep-documentaire, maar een verrukkelijke comedy.



