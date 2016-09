Nerveuze Josje presenteert modeboek in stijl

Stralend van oor tot oor stond Josje, direct nadat zij uit een zwarte luxe wagen was gestapt, de toegestroomde pers te woord. ,,Ik ben heel tevreden'', lachtte ze nerveus. Vervolgens, poserend in een donkerroze baljurk, zilverkleurige clutch en zilveren ketting vol glitters om haar nek: ,,Shit, ik heb niet op mijn pose geoefend!'' Vervolgens draaide ze als een volleerd model rondjes zodat haar jurk goed te zien was.



Josje is op haar populaire instagramaccount al weken aan het aftellen naar vanavond. Eerder liet ze weten dat al haar inspiratie, modefratsen en dresscodes in haar boek gebundeld zijn.



De foto's voor het boek werden in Tokio geschoten.