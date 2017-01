Netflix-cast Stranger Things wint SAG Award en haalt uit naar Trump

Zwangere Lieke laat mogelijk ook liveshows Idols schieten

29 januari Het is onzeker of Lieke van Lexmond samen met Ruben Nicolai de liveshows van de RTL5-talentenjacht Idols gaat presenteren. De presentatrice is begin april uitgerekend en de uitzendingen zijn al halverwege april. Hoewel ze graag wil, is ze realistisch: ,,Als ik het niet red, dan gaat Ruben het alleen doen", zei Lieke vanavond in Carlo's TV-café.