Nichtje van Britney Spears is weer thuis na ernstig ongeluk

Vermoorde Lam­ba­da-zan­ge­res nog altijd niet begraven door geldgebrek

20:20 De familie van de in januari vermoorde Braziliaanse zangeres Loalwa Braz, wereldberoemd geworden met het nummer Lambada, heeft haar nog altijd niet kunnen begraven. Het lichaam van de 63-jarige zangeres, dat drie weken geleden verkoold werd gevonden in haar auto in Saquarema even buiten Rio de Janeiro, is nog steeds niet vrijgegeven door de politie.